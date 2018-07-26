BEŞİKTAŞ 25, VIDA'YA 8 MİLYON EURO

SÜPER LİG'İN KUPADAKİ EN BAŞARILISI OLDU!

Mali yönden sıkıntılı bir dönemde olan ve bu süreci futbolcu satışından gelecek para ile aşmak isteyen Beşiktaş'ın bu bağlamda en önemli kozu olan Domagoj Vida ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor...2018 Dünya Kupası'nda Fransa'ya finalde kaybeden Hırvatistan'ın en önemli oyuncusu olmayı başaran ve dev organizasyona damga vuran deneyimli stoper için Liverpool'dan gelen 20 milyon Euro'luk rakam başkan Fikret Orman tarafından beğenilmemişti. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'ı sevindirecek haber Uzak Doğu'dan geldi. Dünya Kupası'nda Vida'yı yakın takibe alan Çinli bir kulübün yetkililerinin haber gönderdiği öğrenildi.Siyah-Beyazlı yöneticilerden oyuncunun transferi konusunda görüşme talep ettikleri bildirildi.UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn ile oynanacak olan maç için takımla birlikte Faroe Adaları'na giden Orman'ın pazartesi günü için görüşme sözü verdiği kaydedildi.Çinliler'in Vida'yı transfer etmekte oldukça ısrarlı olduğu ve 25 milyon Euro'yu gözden çıkardıkları öğrenildi. Hırvat stopere de yıllık 8 milyon Euro civarında bir ücret ödemeyi planladıkları ifade edildi.Detayların pazartesi günü görüşüldükten sonra transferin söz konusu rakamlara bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.Hırvatistan'ın D Grubu'nda Nijerya ve Arjantin'i mağlup ettiği maçlara ilk 11'de başlayan Vida, iki karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı. Vida, son 16 turunu garantileyerek çıktıkları İzlanda maçında ise dinlendirildi.Vida, son 16 turunda Danimarka ile oynanan maçta da savunmadaki yerini aldı. Beşiktaşlı oyuncunun da formasını giydiği Hırvatistan, çeyrek finalde Rusya'yı Vida'nın da gol attığı maçta penaltılarda eledi.Vida, İngiltere'yi uzatmalarda eleyerek yarı finale kaldıkları maçta da 120 dakika sahada kaldı.