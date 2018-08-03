Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, üç sezondur siyah-beyazlı takımda forma giyemeyen ve sözleşmesi 1 yıl daha olan Veli Kavlak için flaş bir kararın altına imza atarak Avusturyalı futbolcunun sözleşmesini feshetti.
Beşiktaş, kısa bir süre önce Veli Kavlak'a 1 milyon euro sözleşme fesih bedeli teklif etmiş ancak tecrübeli futbolcu bu teklifi kabul etmemişti. Beşiktaş'tan bir sezonda 1 milyon 750 bin euro garanti ücret alan Veli Kavlak'ın sözleşme fesih işlemi sonrasında siyah-beyazlı kulüpten alacağı para hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
2014-15 sezonun 2. yarısının sonlarında yaşadığı omuz sakatlığından sonra toparlanamayan ve bugün altyapıda çalışmalarını sürdüren Kavlak'ın siyah beyazlılara bu sezonla birlikte 3.5 sezonluk toplam maliyeti 5 milyon 560 Euro!
Veli Kavlak, Talisca, Tosic, Boyko ve Fabri'nin ardından siyah-beyazlı kulübe veda eden 5. futbolcu oldu. Siyah-beyazlı kulüp, Veli Kavlak'ın ardından Mustafa Pektemek ile de sözleşme fesih işlemleri için görüşmeler başladı. Pektemek, Beşiktaş'yan yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret alıyor.
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Beşiktaş, kısa bir süre önce Veli Kavlak'a 1 milyon euro sözleşme fesih bedeli teklif etmiş ancak tecrübeli futbolcu bu teklifi kabul etmemişti. Beşiktaş'tan bir sezonda 1 milyon 750 bin euro garanti ücret alan Veli Kavlak'ın sözleşme fesih işlemi sonrasında siyah-beyazlı kulüpten alacağı para hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
2014-15 sezonun 2. yarısının sonlarında yaşadığı omuz sakatlığından sonra toparlanamayan ve bugün altyapıda çalışmalarını sürdüren Kavlak'ın siyah beyazlılara bu sezonla birlikte 3.5 sezonluk toplam maliyeti 5 milyon 560 Euro!
Veli Kavlak, Talisca, Tosic, Boyko ve Fabri'nin ardından siyah-beyazlı kulübe veda eden 5. futbolcu oldu. Siyah-beyazlı kulüp, Veli Kavlak'ın ardından Mustafa Pektemek ile de sözleşme fesih işlemleri için görüşmeler başladı. Pektemek, Beşiktaş'yan yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın