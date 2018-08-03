Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, üç sezondur siyah-beyazlı takımda forma giyemeyen ve sözleşmesi 1 yıl daha olan Veli Kavlak için flaş bir kararın altına imza atarak Avusturyalı futbolcunun sözleşmesini feshetti.Beşiktaş, kısa bir süre önce Veli Kavlak'a 1 milyon euro sözleşme fesih bedeli teklif etmiş ancak tecrübeli futbolcu bu teklifi kabul etmemişti. Beşiktaş'tan bir sezonda 1 milyon 750 bin euro garanti ücret alan Veli Kavlak'ın sözleşme fesih işlemi sonrasında siyah-beyazlı kulüpten alacağı para hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.2014-15 sezonun 2. yarısının sonlarında yaşadığı omuz sakatlığından sonra toparlanamayan ve bugün altyapıda çalışmalarını sürdüren Kavlak'ın siyah beyazlılara bu sezonla birlikte 3.5 sezonluk toplam maliyeti 5 milyon 560 Euro!Veli Kavlak, Talisca, Tosic, Boyko ve Fabri'nin ardından siyah-beyazlı kulübe veda eden 5. futbolcu oldu. Siyah-beyazlı kulüp, Veli Kavlak'ın ardından Mustafa Pektemek ile de sözleşme fesih işlemleri için görüşmeler başladı. Pektemek, Beşiktaş'yan yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret alıyor.