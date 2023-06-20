Beşiktaş ve Trabzonspor'un son gözdesi: Ryan Mmaee

Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor, Ferençvaroş forması giyen Ryan Mmaee'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş ve Trabzonspor'un son gözdesi: Ryan Mmaee
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20 Haziran 2023 13:33
Son güncelleme 20 Haziran 2023 14:56
Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre siyah-beyazlılar, Ferençvaros'un 25 yaşındaki Faslı oyuncusu Ryan Mmaee için devreye girdi.

Öte yandan forvet mevkiinde görev yapan genç yıldızla Beşiktaş dışında Trabzonspor ve Luton Town'un da nabız yokladığı öğrenildi.

Macaristan basını, Ferençvaroş'ta forma giyen Ryan Mmaee'nin, Trabzonspor yönetimi ile görüştüğünü ve transferde küçük detayların kaldığını öne sürdü. Trabzonspor'un Ryan Mmaee'ye 3-1 yıllık kontrat önerdiği ifade edildi.

Ryan Mmaee, bu sezon Ferençvaros formasıyla 36 karşılaşmaya çıkarken 13 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 

 
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