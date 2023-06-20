Beşiktaş ve Trabzonspor'un son gözdesi: Ryan Mmaee

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre siyah-beyazlılar, Ferençvaros'un 25 yaşındaki Faslı oyuncusu Ryan Mmaee için devreye girdi.
Öte yandan forvet mevkiinde görev yapan genç yıldızla Beşiktaş dışında Trabzonspor ve Luton Town'un da nabız yokladığı öğrenildi.
Macaristan basını, Ferençvaroş'ta forma giyen Ryan Mmaee'nin, Trabzonspor yönetimi ile görüştüğünü ve transferde küçük detayların kaldığını öne sürdü. Trabzonspor'un Ryan Mmaee'ye 3-1 yıllık kontrat önerdiği ifade edildi.
Ryan Mmaee, bu sezon Ferençvaros formasıyla 36 karşılaşmaya çıkarken 13 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre siyah-beyazlılar, Ferençvaros'un 25 yaşındaki Faslı oyuncusu Ryan Mmaee için devreye girdi.
Öte yandan forvet mevkiinde görev yapan genç yıldızla Beşiktaş dışında Trabzonspor ve Luton Town'un da nabız yokladığı öğrenildi.
Macaristan basını, Ferençvaroş'ta forma giyen Ryan Mmaee'nin, Trabzonspor yönetimi ile görüştüğünü ve transferde küçük detayların kaldığını öne sürdü. Trabzonspor'un Ryan Mmaee'ye 3-1 yıllık kontrat önerdiği ifade edildi.
Ryan Mmaee, bu sezon Ferençvaros formasıyla 36 karşılaşmaya çıkarken 13 gol, 4 asistlik performans sergiledi.