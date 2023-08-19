Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!

Beşiktaş ve Trabzonspor, Nantes forması giyen Jean-Charles Castelletto ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!
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19 Ağustos 2023 16:21
Beşiktaş ve Trabzonspor, transferde karşı karşıya geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre, iki ekibin Nantes forması giyen Jean-Charles Castelletto ile ilgilendiği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Beşiktaş'ın Romain Saiss'ın takımdan ayrılmasının ardından Faslı futbolcunun halefini aradığı ve listesine Castelletto'yu aldığı belirtildi. Siyah-beyazlı takımı 28 yaşındaki futbolcu için teklif hazırladığı aktarıldı.

TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ

Beşiktaş'ın bu transferde Türkiye'den bir rakibi olduğu ve bu takımın Trabzonspor olduğu iddia edildi. Bordo-mavili takımın Castelletto için ilk teklifini yaptığı ve Nantes'a 2.5 milyon euro teklif ettiği kaydedildi.

NANTES'IN BEKLENTİSİ

Nantes'in ise Kamerunlu oyuncunun serbest kalma bedelini bonuslar hariç 8 milyon euro olarak belirlediği ve Trabzonspor'un teklifine sıcak bakmadıkları ifade edildi.

2020 yılından bu yana Nantes'ın formasını giyen Castelletto'nun Fransız ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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