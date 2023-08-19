Beşiktaş ve Trabzonspor, transferde karşı karşıya geldi.
Fransız basınında yer alan habere göre, iki ekibin Nantes forması giyen Jean-Charles Castelletto ile ilgilendiği öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ TEKLİF HAZIRLIĞINDA
Beşiktaş'ın Romain Saiss'ın takımdan ayrılmasının ardından Faslı futbolcunun halefini aradığı ve listesine Castelletto'yu aldığı belirtildi. Siyah-beyazlı takımı 28 yaşındaki futbolcu için teklif hazırladığı aktarıldı.
TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ
Beşiktaş'ın bu transferde Türkiye'den bir rakibi olduğu ve bu takımın Trabzonspor olduğu iddia edildi. Bordo-mavili takımın Castelletto için ilk teklifini yaptığı ve Nantes'a 2.5 milyon euro teklif ettiği kaydedildi.
NANTES'IN BEKLENTİSİ
Nantes'in ise Kamerunlu oyuncunun serbest kalma bedelini bonuslar hariç 8 milyon euro olarak belirlediği ve Trabzonspor'un teklifine sıcak bakmadıkları ifade edildi.
2020 yılından bu yana Nantes'ın formasını giyen Castelletto'nun Fransız ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Fransız basınında yer alan habere göre, iki ekibin Nantes forması giyen Jean-Charles Castelletto ile ilgilendiği öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ TEKLİF HAZIRLIĞINDA
Beşiktaş'ın Romain Saiss'ın takımdan ayrılmasının ardından Faslı futbolcunun halefini aradığı ve listesine Castelletto'yu aldığı belirtildi. Siyah-beyazlı takımı 28 yaşındaki futbolcu için teklif hazırladığı aktarıldı.
TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ
Beşiktaş'ın bu transferde Türkiye'den bir rakibi olduğu ve bu takımın Trabzonspor olduğu iddia edildi. Bordo-mavili takımın Castelletto için ilk teklifini yaptığı ve Nantes'a 2.5 milyon euro teklif ettiği kaydedildi.
NANTES'IN BEKLENTİSİ
Nantes'in ise Kamerunlu oyuncunun serbest kalma bedelini bonuslar hariç 8 milyon euro olarak belirlediği ve Trabzonspor'un teklifine sıcak bakmadıkları ifade edildi.
2020 yılından bu yana Nantes'ın formasını giyen Castelletto'nun Fransız ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.