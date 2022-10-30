Yunanistan Ligi'nde AEK forması giyen Levi Garcia, Türk kulüplerinin transfer kıskacında. Trinidad Tobagolu golcü için Beşiktaş ve Trabzonspor devrede. Ancak; oyuncuya Avrupa'dan da ilgi gösteren kulüpler var.



BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR İZLETECEK



Bu sezon 10 maçta 5 gol atan Levi Garcia'ya İtalya, Almanya ve Fransa'nın dışında Türkiye'den de talip çıktı. Trabzonspor ve Beşiktaş, Levi Garcia'yı izlemesi için scout ekiplerini görevlendirdi.



TOPLAM 7 KULÜBÜN SCOUT EKİBİ İZLEYECEK



Golcü futbolcunun PAOK ile oynanacak maçtaki performansı son derece önemli olacak. Futbolcuya, Genoa, Lazio, Eintracht Frankfurt, Lille ve Fiorentina kulüpleri de yakından ilgi gösteriyor. Bu kulüplerin scout ekipleri de oyuncuyu izleyecek.



LEVI GARCIA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR



Levi Garcia, Alkmaar, Excelsior, Hapoel Ironi, Beitar Jerusalem takımlarında oynadı. Futbolcu, 2020-21 sezonundan bu yana AEK forması giyiyor. İlk sezonunda 36 maçta 6 gol 6 asist üreten Levi Garcia, 2021-22 sezonunda 39 maçta 8 gol ve 5 asist kaydetti.



SÖZLEŞME DURUMU



Futbolcunun, kulübü AEK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Transfermarkt verilerine göre; futbolcuya 4 milyon euro değer biçiliyor. Garcia, forvet dışında sağ açık ve sol açıkta da ihtiyaca göre oynayabiliyor.





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