Beşiktaş ve Trabzonspor'dan futbolculara dev galibiyet primi

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçında iki kulübün yönetimi futbolculara dev galibiyet primi verme kararı aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş ve Trabzonspor'dan futbolculara dev galibiyet primi
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06 Kasım 2021 10:46
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor mücadelesi öncesinde dün Nevzat Demir Tesisleri'nde takımla bir araya geldi.

Beşiktaş'ın primi 25 bin TL

Dev karşılaşma öncesinde takımına güven duyduğunu belirten Çebi, galibiyet primini ise kişi başı 25 bin TL olarak belirledi.

Trabzonspor'dan 40 bin TL

Zorlu Vodafone Park deplasmanında Trabzonspor Yönetimi, takımı yalnız bırakmayacak. Galibiyet için özel bir prim belirlenmezken, daha önce büyük maçlarda takıma adam başı 40 bin TL prim dağıtılması kararlaştırılmıştı.

Ancak takımın kazanması halinde Başkan Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe derbisi sonrasındaki gibi soyunma odasına inip, rakamı artırabilir.  


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