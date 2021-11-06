Beşiktaş ve Trabzonspor'da ustaların gecesi

Spor Toto Süper Lig'in 12.haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki derbi, yıldızların kapışmasına sahne olacak.



Trabzonspor 'da Nwakaeme, Bakasetas ve Hamsik kilit oyuncular. Ancak her iki takımda öyle birer isim varki; kariyerleri boyunca defalarca kez bu tip kritik maçlara çıktılar: Pjanic ile Hamsik.



Barcelona ve Juventus formaları giyen Pjanic, Siyah-Beyazlılar'ın orta sahadaki maestrosu. Yaptığı asistler, attığı paslarla takımını yöneten Pjanic, Sergen Yalçın'ın en büyük kozu. Sakatlığı nedeniyle hafta içindeki Sporting maçında forma giyemeyen Pjanic'in bu kez 11'de başlaması bekleniyor.



17. kez karşı karşıya



Pjanic ile Hamsik, kariyerleri boyunca pek çok kez rakip oldu. Pjanic'li Roma, Hamsik'li Napoli ile İtalya'da 10 kez karşılaşırken, iki yıldızın da takımları 4'er kez kazandı, 2 maç berabere bitti.



Pjanic'in Juventus'ta olduğu dönemde ise Siyah-Beyazlılar 3 galibiyet aldı, Hamsik'in kaptanlığını yaptığı Napoli 2 defa kazandı, yine 2 karşılaşma berabere sonuçlandı. Bu ikili, 18. kez kulüp kariyerlerinde rakip olacaklar.



34 yaşındaki Hamsik, Napoli'de en çok forma giyen (520) ve en çok gol atan oyuncu (121) olarak tarihe geçti, 3 de kupa kazandı. 31 yaşındaki Pjanic, Juventus'ta 4'ü lig olmak üzere 7 kupa kaldırırken, Barcelona'da da kupa şampiyonluğu yaşadı.





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