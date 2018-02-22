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Beşiktaş ve Talisca'ya kötü haber!

Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor maçında sarı kart gören ve Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşen Anderson Talisca'nın bu cezasının kaldırılması için itiraz eden siyah-beyazlılara kötü haber var!

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş ve Talisca'ya kötü haber!
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22 Şubat 2018 13:46
SPORX ÖZEL - Hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacakları zorlu maç öncesi Talisca'nın sarı kartının iptali için PFDK'ya başvuran ve kurulun bugün vereceği kararı beklemeye başlayan Beşiktaş'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi...

Beşiktaş'ta Anderson Talisca'nın Konyaspor maçında gördüğü sarı kartın iptali için salı günü TFF'ye yaptığı başvurunun ardından gözler bugün yapılacak PFDK toplantısına çevrilirken; kart iptaliyle ilgili TFF Disiplin Talimatı engeline, FIFA Disiplin Talimatı'nın 17. maddesi de eklendi.

TFF Disiplin Talimatı'nın 86. maddesinde yer alan "Karar" başlığının 3. maddesinde açıkça, "Disiplin Kurulu, hakemin saha içerisindeki futbolculara ilişkin disiplin uygulamalarını (sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarını) ve sonuçlarını ancak şahısta hata hallerinde ortadan kaldırabilir." ifadesinin yer alması Beşiktaş'ın elini zayıflatırken FIFA Disiplin Talimatı'nın 17. maddesinde de bu konuda kesin hüküm olduğu ortaya çıktı.

FIFA talimatının 17. maddesinde "Uyarı" başlığı altında yer alan 5. fıkrasında, "Bir maç içinde ceza olarak verilen sarı kart, sonradan kaldırılamaz" ifadesi yer alması Beşiktaş'ın Talisca konusundaki sarı kartın iptaliyle ilgili önüne ikinci bir engel çıkartmış oldu.

İŞTE FIFA TALİMATI



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