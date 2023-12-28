Beşiktaş ve Panathinaikos'un eski futbolcusundan Fatih Terim yorumu!

Beşiktaş'ta 1973-1978, Panatinaikos'ta ise 1978-1983 yılları arasında futbol oynayan, 6 yıllığına da Yunan takımının altyapısının başında görev alan İstanbullu Rum Niko Kovi, Fatih Terim transferini Hürriyet'e değerlendirdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş ve Panathinaikos'un eski futbolcusundan Fatih Terim yorumu!
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28 Aralık 2023 11:41
Terim ile Türk Milli Takımı'nda birlikte oynadıklarını, ayrıca Beşiktaş-Galatasaray derbilerinde pek çok kez karşı karşıya geldiklerini belirten Kovi, 'Terim'in Panathinaikos'ta yeni bir sayfa açacağına hem de genel olarak Yunan futboluna renk katacağına inanıyorum' dedi.

"HER TAKIMA DAMGA VURDU"

Türkiye ve Yunanistan liglerini yakından takip eden Niko Kovi deneyimli çalıştırıcı için şunları belirtti: "Fatih Terim, futbolcuyken sahada liderdi. Teknik direktör olarak da her zaman lider kaldı. Kişiliği ile çalıştırdığı her takıma damgasını vurdu. Panathinaikos'ta başarılı olacağına inanıyorum. Futbolcular, son dönemde beklenen performanslarından uzaktı. Sırp hoca İvan Jovanovic, başarılı ve iyi bir teknik direktör ama sakin, sessiz bir kişiliğe sahip. Terim, oyunculara kolayca gerekli hırsı aşılayabilir. Bu özellik yapısında var.

"TAKIMA İYİ TRANSFERLER YAPACAKTIR"

Avrupa'da, Afrika'da, Güney Amerika'da geniş çevresi, güçlü bağlantıları var. Panathinaikos'a iyi transferler yapacak. Takımın 3-4 transfere ihtiyacı var. Sezon ortasında gelmesi ve ocak ayında 4 derbi maç olması nedeniyle, başlangıçta işi zor olabilir. Fatih'e şüphesiz zaman tanımak gerek ama bu derbi maçlar yüzünden gerekli zamanı bulamayacak. Yine de üstesinden geleceği kanısındayım."

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