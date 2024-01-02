Beşiktaş ve İzmit Belediyespor, çeyrek finalde karşı karşıya

ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş ve İzmit Belediyespor, çeyrek finalde karşı karşıya
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02 Ocak 2024 10:57
ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor karşılaşıyor.

2 Ocak Salı günü saat 20:30'da BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan ekranlara gelecek.

Çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finale yükselecek ekipler Dörtlü Final organizasyonu için 4-5 Ocak tarihlerinde Balıkesir'de bir araya gelecek.

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