Beşiktaş ve İzmit Belediyespor, çeyrek finalde karşı karşıya

ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor karşılaşıyor.
2 Ocak Salı günü saat 20:30'da BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan ekranlara gelecek.
Çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finale yükselecek ekipler Dörtlü Final organizasyonu için 4-5 Ocak tarihlerinde Balıkesir'de bir araya gelecek.
2 Ocak Salı günü saat 20:30'da BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan ekranlara gelecek.
Çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finale yükselecek ekipler Dörtlü Final organizasyonu için 4-5 Ocak tarihlerinde Balıkesir'de bir araya gelecek.
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