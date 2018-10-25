UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 25 Ekim Perşembe akşamı Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Genk maçı öncesinde siyah-beyazlı yönetim, Belçika ekibi yetkilileriyle dostluk yemeğinde bir araya geldi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta gerçekleşen yemeğe, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Futbol Altyapı ve Scouting Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, Kartal Yuvalarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, Sportif AŞ Genel Müdürü Serdıl Gözelekli ile Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu'nun yanı sıra UEFA Delegesi Sandor Berzi ve Genk Kulübü Başkanı Peter Croonen ile yöneticiler katıldı.Başkan Fikret Orman, Sandor Berzi ile Peter Croonen'e yemeğin sonunda günün anısına plaket takdim etti.Beşiktaş, üçüncü hafta maçında saat 22.00'de Genk ile karşı karşıya gelecek.