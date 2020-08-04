Beşiktaş ve Galatasaray'a Ejuke için kötü haber

Heerenveen forması giyen Chidera Ejuke, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra bazı Avrupa kulüplerinin de radarında yer alıyordu.



22 yaşındaki orta saha için Lazio ve Roma gibi kulüpler de ilgisini sürdürüyor.



"FAZLASINI İSTEDİLER"



Ejuke'ye yakın bir kaynak, yaptığı açıklamada; "İtalya, Türkiye ve Almanya'dan teklifler var ancak Heerenveen teklif edilenlerden fazlasını istedi. Heerenveen onu kadroda tutmak istiyor ama uygun teklif gelirse ayrılık da gerçekleşebilir." dedi.



Hollanda kulübünün Nijeryalı orta saha için 15 milyon avro talep ettiği belirtiliyor.



Chidera Ejuke, geçtiğimiz sezon Heerenveen forması ile 29 resmi maçta görev aldı. 22 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda takımına 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.



