Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Beşiktaş ve Galatasaray, yeni sezon öncesi santrfor transferinde karşı karşıya geldi.



Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, iki ezeli rakip de Cagliari'de forma giyen Keita Balde ile yakından ilgileniyor.



BONSERVİSİ YOK!



Keita Balde'nin Cagliari ile bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen takımın küme düşmesi nedeniyle Senegalli futbolcunun bonservissiz bir şekilde transfer olabileceği belirtildi.



GEÇEN SEZON 3 GOL ATTI



Cagliari'ye geçen sezon başında Monaco'dan transfer olan 27 yaşındaki futbolcu İtalyan ekibinde sahaya çıktığı 26 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.



ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI



Keita Balde, kariyerinde; Lazio, Monaco ve Inter gibi önemli takımlarda forma giydi.





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