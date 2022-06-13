Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Beşiktaş ve Galatasaray, Cagliari'de forma giyen Keita Balde'nin transferi için karşı karşıya geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Haziran 2022 21:00
Beşiktaş ve Galatasaray, yeni sezon öncesi santrfor transferinde karşı karşıya geldi.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, iki ezeli rakip de Cagliari'de forma giyen Keita Balde ile yakından ilgileniyor.

BONSERVİSİ YOK!

Keita Balde'nin Cagliari ile bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen takımın küme düşmesi nedeniyle Senegalli futbolcunun bonservissiz bir şekilde transfer olabileceği belirtildi.

GEÇEN SEZON 3 GOL ATTI

Cagliari'ye geçen sezon başında Monaco'dan transfer olan 27 yaşındaki futbolcu İtalyan ekibinde sahaya çıktığı 26 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI

Keita Balde, kariyerinde; Lazio, Monaco ve Inter gibi önemli takımlarda forma giydi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ