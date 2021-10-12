Beşiktaş ve Galatasaray'ın Kaan Ayhan yarışı!

Sezon başı sık sık transfer savaşı veren ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş bu kez Kaan Ayhan için kolları sıvamış durumda.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş ve Galatasaray'ın Kaan Ayhan yarışı!
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12 Ekim 2021 10:17
Bu sezon transferde sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş arasında yeni cephe açıldı.

Sezon başında Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Gedson Fernandes konusunda büyük çekişme yaşayan ezeli rakipler bu kez Kaan Ayhan'ın transferi için savaşa hazırlanıyor.

Menajeriyle temasa geçildi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Kaan'ı istiyoruz" açıklaması sonrasında Galatasaray da düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar hemen milli futbolcunun menajeriyle temaslara başladı.

Kiralamak istemiyorlar

İtalyan basınına göre Sassuolo, Kaan'ı kiralamaya yanaşmıyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın devre arasında resmi teklif yapması bekleniyor. Savaşı hangi tarafın kazanacağı merak konusu...


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