Beşiktaş ve Galatasaray'ı peşinden koşturan Mısırlı!

Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına başladı.



Siyah-beyaz ve sarı-kırmızılı kulüpler için Mısır basınında önemli bir gelişmeye yer verildi.



Zamalek forması giyen Ahmed Sayed Zizo'nun babası konuya ilişkin konuştu. Yıldız futbolcunun babası, Türkiye'nin iki önemli kulübünden gelen teklifler transfer için kapılarını kapatmazken, kararın Zamalek'te olacağını aktardı.



AVRUPA'NIN TAKİBİNDE



Sabah'ta yer alan haberde, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmed Sayed Zizo'nun babası Sayed Mustafa, Mısır basınına yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi, "Oğlum şu anda Tüm dikkatini Zamalek'e vermiş durumda. Kulübünün onayı ve bilgisi olmadan ayrılmayacak. Türk takımları Beşiktaş ve Galatasaray onunla ilgileniyor. Fransa'dan ve İngiltere'den de onu isteyen var."



Sağ ayağını etkili kullanan Mısırlı Zizo, orta sahanın göbeğinde ve sol kanatta da oynayabiliyor.



Kariyerine W. Degla U23 takımında başlayan Zizo, Belçika'da Lierse, Portekiz'de Nacional ve Moreirense formaları giydi.



Zizo, bu sezon 17 müsabakada 9 gole imza attı ve 6 asist üretti..





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ