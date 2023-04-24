Fenerbahçe'de gelecek sezon için hamleler başlamış durumda.Sarı-Lacivertliler'in sezon sonu Toulouse ile sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki orta saha Branco van den Boomen ile ilgilendiği ortaya çıktı.Hollandalı merkez orta sahanın ismi daha önce Galatasaray ve Beşiktaş ile de geçmişti. Fenerbahçeli kurmaylar oyuncunun menajeri ile olumlu geçen bir görüşme gerçekleştirdiği ifade ediliyor.27 yaşında ve 1.88 boyunda olan Hollandalı yıldız, merkez orta saha dışında 10 numaralı mevkide de forma giyebiliyor.Van den Boomen bu sezon forma giydiği 34 maçta 6 gol ve 12 asistlik göz kamaştırıcı bir performans ortaya koydu. Branco van den Boomen'in güncel piyasa değeri şu anda 9 milyon Euro civarında. Van den Boomen 25 kez de Hollanda Milli Takımı alt yaş kategorilerinde forma giydi.Ajax altyapısında yetişen Van den Boomen'i Avrupa'dan isteyen başka takımların da olduğu ifade edilirken, Sarı- Lacivertli kurmayların haziran ayında serbest kalacak oyuncuya imza parası teklif ettiği de gelen haberler arasında.