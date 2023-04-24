Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de Van den Boomen için devrede

İsmi Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Toulouse'un Hollandalı orta sahası Branco van den Boomen için Fenerbahçe de devreye girdi. Oyuncunun menajeri ile de temasa geçildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de Van den Boomen için devrede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2023 10:44
Fenerbahçe'de gelecek sezon için hamleler başlamış durumda.

Sarı-Lacivertliler'in sezon sonu Toulouse ile sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki orta saha Branco van den Boomen ile ilgilendiği ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'LA ANILMIŞTI

Hollandalı merkez orta sahanın ismi daha önce Galatasaray ve Beşiktaş ile de geçmişti. Fenerbahçeli kurmaylar oyuncunun menajeri ile olumlu geçen bir görüşme gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

10 NUMARADA DA OYNAYABİLİYOR

27 yaşında ve 1.88 boyunda olan Hollandalı yıldız, merkez orta saha dışında 10 numaralı mevkide de forma giyebiliyor.

MÜTHİŞ BİR SEZON

Van den Boomen bu sezon forma giydiği 34 maçta 6 gol ve 12 asistlik göz kamaştırıcı bir performans ortaya koydu. Branco van den Boomen'in güncel piyasa değeri şu anda 9 milyon Euro civarında. Van den Boomen 25 kez de Hollanda Milli Takımı alt yaş kategorilerinde forma giydi.

FENERBAHÇE, İMZA PARASI TEKLİF ETTİ

Ajax altyapısında yetişen Van den Boomen'i Avrupa'dan isteyen başka takımların da olduğu ifade edilirken, Sarı- Lacivertli kurmayların haziran ayında serbest kalacak oyuncuya imza parası teklif ettiği de gelen haberler arasında. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery