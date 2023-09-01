Beşiktaş ve Galatasaray'dan Berat Özdemir'e ilgi!

Suudi Arabistan basınında yer alan iddiaya göre Beşiktaş ve Galatasaray, Al-Ettifaq'ta forma giyen Berat Özdemir için devreye girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş ve Galatasaray'dan Berat Özdemir'e ilgi!
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01 Eylül 2023 14:23
Son güncelleme 01 Eylül 2023 14:31
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ettifaq'ta forma giyen Berat Özdemir için Suudi Arabistan'dan flaş bir iddia gündeme geldi. 

Arap basınına göre; Beşiktaş ve Galatasaray, 25 yaşındaki orta saha Berat Özdemir için devreye girdi.

Oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılabileceği ifade edilirken oyuncu için temasların yakın zamanda başlayabileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI 

2021 yılında Trabzonspor'dan Al-Ettifaq'a transfer olan Berat Özdemir, Suudi ekibinde toplam 31 karşılaşmaya çıkarken 1 gollük performans sergiledi.  

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