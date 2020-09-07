Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Kalinic rekabeti

Beşiktaş, Nikola Kalinic'e bonuslarla birlikte 2.2 milyon Euro önerdi. Oyuncunun menajeri İstanbul'da Fenerbahçe ile görüştü. İki ezeli rakip kıyasıya bir yarışa girdi.

Haber; Sözcü
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Kalinic rekabeti
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07 Eylül 2020 09:35
Santrfor arayan iki ezeli rakip Beşiktaş ve Fenerbahçe, Nikola Kalinic için yarışa girdi… Atletico Madrid'in 32 yaşındaki Hırvat golcüsü için ilk etapta siyah-beyazlılar 1.5 milyon Euro önerdi. Sarı-lacivertlilerin de devreye girmesi ile fiyatın yükseldiği öğrenildi.

Beşiktaş, bonuslarla birlikte teklifini 2.2 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Bu oyuncunun menajerinin İstanbul'da Fenerbahçe ile de görüştüğü belirtiliyor. Atletico ise kontratı 2021'de bitecek tecrübeli oyuncu için düşük bir miktar bonservis talep ediyor. Limit sorunu yaşayan Beşiktaş, bu rakamı önümüzdeki sezon ödemek istediğini belirten bir teklifle İspanyollara gitti ve yanıt beklemeye başladı.

B PLANI ABOUBAKAR
Beşiktaş'ın golcü operasyonundaki B Planı ise Vincent Aboubakar… Siyah beyazlı formayı daha önce kiralık olarak giyen Kamerunlunun, bonservisini Porto'dan alması ve bedelsiz olarak transfer edilmesi üzerinde çalışılıyor.



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