Beşiktaş ve Fenerbahçe'de sakatlık!

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ile Jeremain Lens, Fenerbahçe'de ise Tolga Ciğerci sakatlandı. Ljajic ve Lens Konyaspor maçında, Tolga Ciğerci ise Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak.



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan Futbol Takımımızda, antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens'in Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic'de ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens'te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.



Fenerbahçe ise, "Fenerbahçe'nin bugün yapılan antrenmanında ağrı hisseden Tolga Ciğerci'nin, sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildi" şeklinde açıklama yaptı.



Beşiktaş, Konyaspor ile 26 Haziran Cuma günü, Fenerbahçe ise Yeni Malatyaspor ile 27 Haziran Cumartesi günü karşılaşacak.