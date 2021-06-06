Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Yunan rakip

ve'nin transfer gündeminde yer alan Alanyaspor'un İngiliz stoperiiçin Yunan ekibida devreye girdi.Yunan basınında yer alan haberlere göre, Dmytro Chygrynskyi ile yollarını ayırmaya hazırlanan AEK, Alanyaspor ile sözleşmesi biten İngiliz stoperle temasa geçti.Oyuncuya bir sözleşme önerdiği belirtilen AEK yönetiminin imza için de oldukça iyimser olduğu vurgulandı.Caulker'in adı büyük takımlarımızla birlikte İskoçya'dan Celtic ve Rangers ile de anıldı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 karşılaşmaya çıkan Caulker, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.