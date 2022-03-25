Beşiktaş ve Fenerbahçe Vitao için yarışıyor!

Shakhtar Donetsk'in stoperi Vitao'yu isteyen kulüpler arasında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin olduğu iddia edildi.



Türkiye Futbol Federasyonu aldığı kararla FIFA'nın talimatını uygulamış ve Ukrayna'daki tüm, Rusya'daki ise yabancı futbolcuların 7 Nisan'a kadar transferle Türkiye'ye gelebileceğini duyurmuştu. FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kararından sonra Ukrayna'da forma giyen isimlerle ilgili yeni transfer haberleri de gelmeye devam ediyor.



Shakhtar Donetsk'nin 22 yaşındaki Brezilyalı stoperi Vitao ile Sport Ua'nın yaptığı habere göre Beşiktaş ve Fenerbahçe ilgileniyor.



Haberde, Süper Lig ekipleri ile beraber Anderlecht, Rangers ve PAOK'un da defans oyuncusu için girişimlerde bulunduğu belirtildi.



2019 yılında Palmeiras'tan Shakhtar Donetsk'e transfer olan Vitao'nun Shakhtar ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.





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