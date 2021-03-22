Beşiktaş ve Fenerbahçe unvanlarını korudu

Ligde bu maç öncesi oynadığı 28 maçta 63 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş , iç sahadaki performansıyla sezonun en başarılı takımı unvanını dün de devam ettirdi. Kara Kartal evinde kazanmaya yaklaşsa da 1-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ama Vodafone Park'taki başarılı grafiğini sürdürdü. Sergen Yalçın'ın takımı iç sahadaki 15. maçında 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetinin yanına 2. beraberliğini ekledi, üst üste 4. kez kaybetmeyerek sahasında 35. puanını elde etti.
Unvanlarını korudular
Diğer taraftan derbiye çıkmadan önce konuk Fenerbahçe , 58 puanının 35'ini dış sahada (14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet) kazanmıştı. Son anlarda Ozan'ın golüyle 1 puanı kurtaran Kanarya, deplasmandaki yenilmezlik serisini 8'e çıkarttı. Yani işin özeti; nefes kesen derbinin sonunda Beşiktaş iç sahada, Fenerbahçe de dış sahada Süper Lig 'in en iyileri olma unvanlarını başarıyla sürdürmeye devam ettiler.
Unvanlarını korudular
Diğer taraftan derbiye çıkmadan önce konuk Fenerbahçe , 58 puanının 35'ini dış sahada (14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet) kazanmıştı. Son anlarda Ozan'ın golüyle 1 puanı kurtaran Kanarya, deplasmandaki yenilmezlik serisini 8'e çıkarttı. Yani işin özeti; nefes kesen derbinin sonunda Beşiktaş iç sahada, Fenerbahçe de dış sahada Süper Lig 'in en iyileri olma unvanlarını başarıyla sürdürmeye devam ettiler.