Beşiktaş ve Fenerbahçe unvanlarını korudu

Ligde bu maç öncesi oynadığı 28 maçta 63 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş , iç sahadaki performansıyla sezonun en başarılı takımı unvanını dün de devam ettirdi. Kara Kartal evinde kazanmaya yaklaşsa da 1-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ama Vodafone Park'taki başarılı grafiğini sürdürdü. Sergen Yalçın'ın takımı iç sahadaki 15. maçında 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetinin yanına 2. beraberliğini ekledi, üst üste 4. kez kaybetmeyerek sahasında 35. puanını elde etti.



Unvanlarını korudular



Diğer taraftan derbiye çıkmadan önce konuk Fenerbahçe , 58 puanının 35'ini dış sahada (14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet) kazanmıştı. Son anlarda Ozan'ın golüyle 1 puanı kurtaran Kanarya, deplasmandaki yenilmezlik serisini 8'e çıkarttı. Yani işin özeti; nefes kesen derbinin sonunda Beşiktaş iç sahada, Fenerbahçe de dış sahada Süper Lig 'in en iyileri olma unvanlarını başarıyla sürdürmeye devam ettiler.



