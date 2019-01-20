'Beşiktaş ve Fenerbahçe Trezeguet'i istedi'

"11 MİLYON EUROYU REDDETTİK"

YAZ AYLARINDA GALATASARAY DA İSTEDİ

Kanat oyuncusu arayışını sürdürenile kadrosuna bir açık oyuncusu katmak isteyen'ın gündemine Kasımpaşa'nın yükselen ismi Trezeguet'in girdiği belirtildi.Mısır basınında yer alan detaylara göre, Beşiktaş ve Fenerbahçeiçinile temasa geçti ancak talep edilen bonservis bedelinin ardından geri adım attı.İki takımın da şu anda Trezeguet konusunda beklemeye geçtiği ancak transfer döneminin son günlerinde bir kez daha temasların gerçekleşebileceği kaydedildi.Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Trezeguet ve Diagne için ciddi teklifler aldıklarını vurgularken, Mısırlı oyuncuya 11 milyon euro teklif geldiğini belirtmişti.Denizli yaptığı açıklamada, "Oyuncularımıza da ciddi teklifler oldu. Trezeguet'ye 11 milyon Euro'luk bir teklif vardı, kabul etmedik. Gerçekten önemli bir meblağ. Hedefine ulaşmak, yoluna devam etmek istiyorsan o ayarda oyuncu alman lazım." bilgisini paylaşmıştı.Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın uzun süre peşinden koştuğu Mısırlı yıldız, Kasımpaşa'nın 5 milyon euroluk bonservis talebi sonrasında takımında kalmıştı.Bu sezon Süper Lig'in zirveye oynayan ekiplerinden biri olan Kasımpaşa'yı sürükleyen isimlerden Trezeguet, 17 maçta 5 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.