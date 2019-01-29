  •  
    ''10'' gitti, Galatasaray'a kötü haberi verdiler...
  •  
    Beşiktaş'ta ÇOK SICAK; "Görüşmeler sürüyor"
  •  
    "Diagne 20 GOL atınca sorun çıkarsın, banane"
  •  
    Fatih Terim bu listeden iki golcü "BİTİRİN" dedi
  •  
    Ve Malatya maçı sonrası 14 isim için kıran kırana!

Beşiktaş ve Fenerbahçe takasta anlaştı!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yapılan son görüşmede Tolgay Arslan ve Şener Özbayraklı'nın takası konusunda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe takasta anlaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2019 21:07
ÖZEL - Beşiktaş ile Fenerbahçe, ara transfer döneminin en ciddi gündem maddelerinden biri olan Tolgay Arslan - Şener Özbayraklı takasında az önce yapılan son görüşme sonrasında anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Tolgay için bir kez daha temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, Şener Özbayraklı'nın teklife dahil edilmesinin ardından siyah-beyazlıların inadını kırdı.

Şenol Güneş'in takımda görmeyi talep ettiği Şener ile birlikte bir miktar parayı da kasasına götürecek olan Beşiktaş'ın, Tolgay Arslan'ın da ayrılmak istemesi nedeniyle son teklifi kabul ettiği belirtildi.

24 SAAT İÇİNDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Gün içinde yapılan transfer zirvesinde yapılan anlaşmanın ardından resmi imzalar, iki ezeli kulübün oyuncularla yapacağı görüşmelerin ardından atılacak.

Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Beşiktaş ise, Tolgay Arslan'ı Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakmış ve yapılan görüşmelerin ardından takıma geri dönmesinin de zarar verebileceği yönünde bir görüş ortaya çıkmıştı.



 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için