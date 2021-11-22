Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Medran yarışı

Amerika'da forma giyen İspanyol orta saha Alvaro Medran için Beşiktaş ve Fenerbahçe iddiası öne sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Medran yarışı
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22 Kasım 2021 08:55
Álvaro Medrán Just
Álvaro Medrán Just
Rayo Vallecano
Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin, İspanyol orta saha oyuncusu Alvaro Medran'a talip olduğu öne sürüldü.

İtalyan Calcio Mercato sitesi, iki kulübün İspanyol futbolcu için ciddi girişimlerde bulunduğunu yazıp 27 futbolcunun şu an boşta olduğunu da hatırlattı.

Medran son olarak MLS ekiplerinden Chicago Fires'da forma giymişti. 

 

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