Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Medran yarışı

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin, İspanyol orta saha oyuncusu Alvaro Medran'a talip olduğu öne sürüldü.İtalyan Calcio Mercato sitesi, iki kulübün İspanyol futbolcu için ciddi girişimlerde bulunduğunu yazıp 27 futbolcunun şu an boşta olduğunu da hatırlattı.Medran son olarak MLS ekiplerinden Chicago Fires'da forma giymişti.