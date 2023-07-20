Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakipleri belli oldu!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. önleme rakibi belli oldu.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakipleri belli oldu!
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20 Temmuz 2023 22:06
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. önleme rakibi oynanan 1. eleme maçlarının ardından belli oldu.

Fenerbahçe'nin rakibi, La Fiorita'yı 1-0 mağlup eden FC Zimbru oldu.

Beşiktaş'ın rakibi ise Dinamo Batumi'yi 2-1 mağlup eden Tirana oldu.

Fenerbahçe - Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Beşiktaş - Tirana maçı ise 27 Temmuz Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

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