Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakipleri belli oldu!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. önleme rakibi oynanan 1. eleme maçlarının ardından belli oldu.
Fenerbahçe'nin rakibi, La Fiorita'yı 1-0 mağlup eden FC Zimbru oldu.
Beşiktaş'ın rakibi ise Dinamo Batumi'yi 2-1 mağlup eden Tirana oldu.
Fenerbahçe - Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Beşiktaş - Tirana maçı ise 27 Temmuz Perşembe günü karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin rakibi, La Fiorita'yı 1-0 mağlup eden FC Zimbru oldu.
Beşiktaş'ın rakibi ise Dinamo Batumi'yi 2-1 mağlup eden Tirana oldu.
Fenerbahçe - Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Beşiktaş - Tirana maçı ise 27 Temmuz Perşembe günü karşı karşıya gelecek.