'Beşiktaş ve Fenerbahçe, G.Saray'ı Şampiyonlar Ligi'ne göndermek istiyor'

Süper Lig'de Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısının ardından Erman Toroğlu değerlendirmelerde bulundu.



"DONK YİNE HATA YAPTI"



Topla oynamada Galatasaray önde. G.Saray topla fazla oynadı ama o topla oynadığı dakikalarda pozisyonu var mı? Bence yok. İki stoperin hatası, iki gol. Yine Donk! Bir stoper topu yere vurdurmaz, ileriye oynar. Cisse ilk golü yürüyerek attı, ilk golde de hata var.



"ADEM İNANILMAZ KAÇIRDI"



Adem Büyük'ün çıkardığı topu Alanyaspor stoperi çıkaramaz! İnanılmaz bir gol kaçırdı ama sonra güzel bir gol attı. Maç 43 dakika bizi uyuttu.



"RİSK ALDILAR, GOL GELDİ"



Galatasaray çok fazla yan top yapıyor, defans da kapanıyor. Galatasaray risk aldı Adem Büyük pozisyonuna girdi, sonra ise golü buldular.



ŞAMPİYONLAR LİGİ YORUMU



Sivasspor, Beşiktaş, Fenerbahçe hepsi Galatasaray için çalışıyor; 'Şu Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne sokar mıyız?' diyorlar. Ancak Galatasaray'da da Şampiyonlar Ligi'ne oynayacak hava yok.



ÖMER VE ADEM ASSOLİST OLDU



Ömer Bayram ve Adam Büyük yedek olarak alındılar ama ikisi de assolist oldu. Galatasaray'ın forvetleri ortada yok. Radamel Falcao ortada yok. Kırık dışındaki diğer sakatlıklar, kendine bakmama yüzünden olur. Andone'nin kırık, onu ayrı tutuyorum.



