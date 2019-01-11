Ligin ikinci yarısında iyi bir performans göstermek için transfer çalışmalarını devam ettiren Beşiktaş ve Fenerbahçe,transferinde karşı karşıya geldi.Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Babel ve kadro dışı bırakılan Gökhan Töre'nin yerini doldurmak isteyen Siyah Beyazlılar ve kanatlarda oynayan oyuncuların performansından memnun kalmayan Fenerbahçe, PAOK'un Rodrigues'in Galatasaray'a transfer olmasının ardından transfer edilen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Amr Warda'yı transfer etmek için karşı karşıya geldi.Yunan ekibi ile temasa geçen ve tekliflerini ileten iki kulübe de PAOK'tan kötü haber geldi. PAOK, Mısırlı kanat oyuncusunu bırakmak istemediği için gelen iki teklifi de reddetti.