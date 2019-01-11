  •  
    Comolli'nin SON GÜNE kadar bekleyeceği isim
  •  
    Derdiyok'tan G.Saray'ı ÇILDIRTACAK hamle!..
  •  
    Beşiktaş'ta ÜÇÜNCÜ transfer ve 7 YOLCU!..
  •  
    Süper Lig'de 24 saatte 10 sansasyonel transfer
  •  
    Slaven Bilic'ten bir FLAŞ TRANSFER daha geldi!..

Beşiktaş ve F.Bahçe'nin istediği isim!

Kanatlara takviye yapmak isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe, aynı oyuncunun peşine düştü. Yunanistan'da top koşturan Mısırlı yıldız Amr Warda, iki kulübün de transfer listesinde!

Kaynak: Fanatik
Beşiktaş ve F.Bahçe'nin istediği isim!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2019 11:19
Ligin ikinci yarısında iyi bir performans göstermek için transfer çalışmalarını devam ettiren Beşiktaş ve Fenerbahçe, Amr Warda transferinde karşı karşıya geldi.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Babel ve kadro dışı bırakılan Gökhan Töre'nin yerini doldurmak isteyen Siyah Beyazlılar ve kanatlarda oynayan oyuncuların performansından memnun kalmayan Fenerbahçe, PAOK'un Rodrigues'in Galatasaray'a transfer olmasının ardından transfer edilen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Amr Warda'yı transfer etmek için karşı karşıya geldi.

Yunan ekibi ile temasa geçen ve tekliflerini ileten iki kulübe de PAOK'tan kötü haber geldi. PAOK, Mısırlı kanat oyuncusunu bırakmak istemediği için gelen iki teklifi de reddetti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için