Beşiktaş ve Emre Kocadağ, PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş ve kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ PFDK'ye sevk edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş ve Emre Kocadağ, PFDK'ye sevk edildi
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24 Ağustos 2023 16:35
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübünü ve siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Kulübünün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.

Emre Kocadağ'ın da aynı gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.

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