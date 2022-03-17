Beşiktaş ve Cenk Tosun arasında pazarlıklar başladı

Sezon sonunda Everton'la yollarını ayıracak olan Cenk Tosun, adale sakatlığı sebebiyle tedavisine İstanbul'da devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, yeni sezonda forma giymek için 2.2 milyon Euro talep ediyor.



Beşiktaş'ın da son olarak 1.6 milyon Euro seviyesine çıktığı kaydedildi.



Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Karşılaşma bu akşam saat 20:00'de Nef Stadyumu'nda oynanacak.



"HER SENE YAZILIYOR"



Derbi için İstanbul'a gelen Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "Sezon sonu için bir şey söyleyemem, Everton ile sözleşmem devam ediyor. Her sene Beşiktaş yazılıyor, yaza kadar Everton ile devam sonrasında karar vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.



DERBİYİ STATTA TAKİP ETTİ



Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulan ve sezon sonunda Everton ile sözleşmesi bitecek Cenk Tosun, Galatasaray-Beşiktaş derbisini Nef Stadyumu'nda takip etmişti.





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