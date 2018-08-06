UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli olacak.
Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in tur atlamaları halinde play-off'taki rakipleri TSİ ile 14:30'da yapılacak kura çekimi sonrasında netleşecek.
Kura çekimini canlı olarak Sporx üzerinden anbean takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, 3. ön eleme turunda Avusturya'dan LASK ile, Medipol Başakşehir ise İngiltere'den Burnley ile karşılaşacak.
Kura çekimi: 14:30
Yayın: Sporx
İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
Mariupol (Ukrayna) - Bordeaux (Fransa)
Nordsjaelland (Danimarka) - Partizan (Sırbistan)
Sigma Olomouc (Çekya) - Kairat (Kazakistan)
Sarpsborg (Norveç) - Rijeka (Hırvatistan)
İşte Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri
Dinamo Minsk (Bearus) – Zenit (Rusya)
Olympiakos (Yunanistan) – Luzern (İsviçre)
Genk (Belçika) – Lech Poznan (Polonya)
Zorya (Ukrayna) – Braga (Portekiz)
Trencín (Slovakya – Feyenoord (Hollanda)
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Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in tur atlamaları halinde play-off'taki rakipleri TSİ ile 14:30'da yapılacak kura çekimi sonrasında netleşecek.
Kura çekimini canlı olarak Sporx üzerinden anbean takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, 3. ön eleme turunda Avusturya'dan LASK ile, Medipol Başakşehir ise İngiltere'den Burnley ile karşılaşacak.
Kura çekimi: 14:30
Yayın: Sporx
İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
Mariupol (Ukrayna) - Bordeaux (Fransa)
Nordsjaelland (Danimarka) - Partizan (Sırbistan)
Sigma Olomouc (Çekya) - Kairat (Kazakistan)
Sarpsborg (Norveç) - Rijeka (Hırvatistan)
İşte Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri
Dinamo Minsk (Bearus) – Zenit (Rusya)
Olympiakos (Yunanistan) – Luzern (İsviçre)
Genk (Belçika) – Lech Poznan (Polonya)
Zorya (Ukrayna) – Braga (Portekiz)
Trencín (Slovakya – Feyenoord (Hollanda)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın