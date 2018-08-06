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Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in turu geçmeleri halinde UEFA Avrupa Ligi Play-off'unda karşılaşacakları rakipler belli oluyor.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor
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06 Ağustos 2018 02:15
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli olacak.

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in tur atlamaları halinde play-off'taki rakipleri TSİ ile 14:30'da yapılacak kura çekimi sonrasında netleşecek.

Kura çekimini canlı olarak Sporx üzerinden anbean takip edebilirsiniz.

Beşiktaş, 3. ön eleme turunda Avusturya'dan LASK ile, Medipol Başakşehir ise İngiltere'den Burnley ile karşılaşacak.

Kura çekimi: 14:30
Yayın: Sporx

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Mariupol (Ukrayna) - Bordeaux (Fransa)
Nordsjaelland (Danimarka) - Partizan (Sırbistan)
Sigma Olomouc (Çekya) - Kairat (Kazakistan)
Sarpsborg (Norveç) - Rijeka (Hırvatistan)

İşte Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri

Dinamo Minsk (Bearus) – Zenit (Rusya)
Olympiakos (Yunanistan) – Luzern (İsviçre)
Genk (Belçika) – Lech Poznan (Polonya)
Zorya (Ukrayna) – Braga (Portekiz)
Trencín (Slovakya – Feyenoord (Hollanda)

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