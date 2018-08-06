'ndeki temsilcilerimizve'in rakipleri belli olacak.Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in tur atlamaları halinde play-off'taki rakipleri TSİ ile 14:30'da yapılacak kura çekimi sonrasında netleşecek.Kura çekimini canlı olarak Sporx üzerinden anbean takip edebilirsiniz.Beşiktaş, 3. ön eleme turunda Avusturya'dan LASK ile, Medipol Başakşehir ise İngiltere'den Burnley ile karşılaşacak.Mariupol (Ukrayna) - Bordeaux (Fransa)Nordsjaelland (Danimarka) - Partizan (Sırbistan)Sigma Olomouc (Çekya) - Kairat (Kazakistan)Sarpsborg (Norveç) - Rijeka (Hırvatistan)Dinamo Minsk (Bearus) – Zenit (Rusya)Olympiakos (Yunanistan) – Luzern (İsviçre)Genk (Belçika) – Lech Poznan (Polonya)Zorya (Ukrayna) – Braga (Portekiz)Trencín (Slovakya – Feyenoord (Hollanda)