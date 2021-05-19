Beşiktaş ve Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Kupası finalinde karşılaşan Beşiktaş ile Antalyaspor, Porfesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş ve Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi
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19 Mayıs 2021 23:15
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Antalyaspor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, İzmir'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçındaki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketlerden dolayı PFDK'ye verildi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz da sportmenliğe aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

Ayrıca TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun futbolcusu Hüsamettin Yener de Yılport Samsunspor ile oynanan play-off maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

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