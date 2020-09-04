Beşiktaş ve Antalyaspor buluşması

Beşiktaş, The Land Of Legends Cup'ta Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş ve Antalyaspor buluşması
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04 Eylül 2020 12:34
Beşiktaş The Land Of Legends Cup'ta bu akşam Antalyaspor ile üçüncülük için karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta Saat 21.00'de başlayacak mücadele Spor Smart 77'inci kanaldan yayınlanacak.

Sivasspor'a 1-0 kaybeden Beşiktaş ile Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Antalyaspor üçüncülük mücadelesi vermiş olacak

Final karşılaşması ise yarın akşam oynanacak. Fenerbahçe ile Sivasspor aynı saatte Ülker Stadyumu'nda kapışacak.



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