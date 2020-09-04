Beşiktaş ve Antalyaspor buluşması

Beşiktaş The Land Of Legends Cup'ta bu akşam Antalyaspor ile üçüncülük için karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta Saat 21.00'de başlayacak mücadele Spor Smart 77'inci kanaldan yayınlanacak.



Sivasspor'a 1-0 kaybeden Beşiktaş ile Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Antalyaspor üçüncülük mücadelesi vermiş olacak



Final karşılaşması ise yarın akşam oynanacak. Fenerbahçe ile Sivasspor aynı saatte Ülker Stadyumu'nda kapışacak.



