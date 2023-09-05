Beşiktaş ve Ahmet Nur Çebi PFDK'ya sevk edildi





İşte TFF'den yapılan açıklama;

Beşiktaş Kulübü ve Ahmet Nur Çebi, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı.TFF'den yapılan açıklamada,1- Trabzonspor A.Ş. Kulübü'nün 01.09.2023 tarihinde oynanan Kasımpaşa A.Ş.-Trabzonspor A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- Çaykur Rizespor A.Ş. Kulübü'nün 01.09.2023 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor A.Ş.-VavaCars Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- RAMS Başakşehir Futbol Kulübü'nün 02.09.2023 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir Futbol Kulübü-Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,RAMS Başakşehir Futbol Kulübü idarecisi Murat Yaman'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca 03.09.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin 02.09.2023 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.-Galatasaray A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün 02.09.2023 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.-Galatasaray A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.6- MKE Ankaragücü Kulübü'nün 03.09.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Fenerbahçe A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.7- Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 03.09.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Fenerbahçe A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.8- Atakaş Hatayspo Kulübü'nün 03.09.2023 tarihinde oynanan Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/7 maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.9- Yukatel Adana Demirspor A.Ş. Kulübü'nün 03.09.2023 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.10- Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün 29.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi ve "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarıncaPFDK'ya sevkine,Beşiktaş A.Ş. Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 29.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.