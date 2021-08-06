Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu akşam Adana Demirspor ile bir hazırlık maçı oynayacak.



Saat 21.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Beşiktaş'ın yeni transferleri Kenan Karaman, Salih Uçan ve Mehmet Topal gibi isimlerin dışında; Adana Demirspor'da da Balotelli, Belhanda, Akintola gibi oyuncuların bu maçta forma giymesi bekleniyor.



Taraftarlara açık olarak oynanacak hazırlık maçının misafir tribünü biletlerinin 82 TL'den satışa sunulduğu açıklandı.



ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ



Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Assombalonga, Balotelli



Beşiktaş: Utku, Necip, Vida, Mehmet Topal, Rıdvan, Josef, Salih Uçan, Atiba, Gökhan Töre, Nkoudou, Kenan



