Beşiktaş ve Adana Demirspor hazırlık maçında karşı karşıya!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş ve Adana Demirspor hazırlık maçında karşı karşıya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2021 10:10
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu akşam Adana Demirspor ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Saat 21.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Kenan Karaman, Salih Uçan ve Mehmet Topal gibi isimlerin dışında; Adana Demirspor'da da Balotelli, Belhanda, Akintola gibi oyuncuların bu maçta forma giymesi bekleniyor.

Taraftarlara açık olarak oynanacak hazırlık maçının misafir tribünü biletlerinin 82 TL'den satışa sunulduğu açıklandı.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Assombalonga, Balotelli

Beşiktaş: Utku, Necip, Vida, Mehmet Topal, Rıdvan, Josef, Salih Uçan, Atiba, Gökhan Töre, Nkoudou, Kenan


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.