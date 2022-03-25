Beşiktaş, Valerien Ismael ile yerinde durmayacak!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Süper Lig'e damga vurup renk katacak gibi gözüküyor. Birbirlerinden kopmayan bir ekiple çalışan Fransız teknik adamın en önemli özelliklerinden birisi takımlarını koşu mesafelerinde lider yapması.



Son olarak İngiltere'de West Bromwich ile 125 kilometre ortalama koşu mesafesi yakalayan 46 yaşındaki çalıştırıcının formülü çok çalışmak. Valerien Ismael'in antrenmanları, çok ağır olmasıyla meşhur. Fransız hoca bunun karşılığını rakiplerine nefes aldırmamakla veriyor.



TOPU TUTMAYIN



Takım hâlinde pres yaptıran Ismael, topu da fazla kullanmayan bir anlayışa sahip. Yapılan baskılı pres ile kapılan topların ayakta çok az tutulup hücum bölgesine gönderilmesini isteyen Fransız teknik adam, savunmaları hazırlıksız yakalamayı amaçlıyor. Öte yandan Valerien Ismael'in, Beşiktaş'la görüşmesinde ilk olarak transfer şartını ortaya koyduğu öğrenildi. Genç teknik adam, takımın sezon öncesi kondisyon yüklemesine çok önem veriyor ve bütün oyuncuların fizik olarak aynı seviyede olmasını istiyor.





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