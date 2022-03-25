Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başladığını açıkladı.



Siyah beyazlı yönetimin ön anlaşmaya vardığı Valerien Ismael, perşembe 23.30 sularında İstanbul'a gelmişti.



Teknik direktör Valerien İsmael için Vodafone Park'ta saat 15.00'te imza töreni düzenlenecek.



Valerian Ismael, ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak.



46 yaşındaki teknik direktör, Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Brom gibi takımlarda görev almıştı.



VALERIEN ISMAEL BÖYLE BİRİ



Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, gittiği takımlara kendisinden bir şey katabilen bir isim… Ülkenin en zengin kulüplerinden olmayan Avusturya'nın LASK ekibine Avrupa kupalarındaki en başarılı dönemini yaşattı. Kendisinin West Bromwich'e gitmesini sağlayan Barnsley'deki çalışma dönemiyse, İngiltere'de geçen sezonun öne çıkan başarı hikayelerindendi.



Championship'te çıktığı sezonun ilk sekiz maçında galibiyet yüzü göremeyen takımın başına geçtikten sonra üst üste flaş sonuçlarla, küme düşmeme mücadelesi veren ekibi, yükselme potasına soktu. Play-off yarı finali oynayan Barnsley, Premier Lig'e yükselmenin eşiğinden döndü.



Barnsley'de son derece mütevazı bir kadroyu, zirve için iddialı bir hale getiren Valerien Ismael öncelikle diri ve mücadeleci bir takım yarattı. Bu takım o dönem Ada'da kimsenin karşılaşmak istemeyeceği bir takım haline gelmişti.



Fizik olarak güçlü olmasının yanında, takım uyumu Valerien Ismael'in en çok önem verdiği konular arasında… Yönettiği takımların en önemli özelliğiyse topu mümkün olan en hızlı biçimde ileriye taşımaları olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda gerekirse uzun yap yapmaktan da kaçınılmıyor ve rakibe de kendi ceza sahası civarında pres uygulatıyor.



Futbol ekonomisinin hassas bir konumda olduğu dönemde, Valerien Ismael Beşiktaş açısından bir şans. Barnsley'de kısıtlı imkanlarla yarattığı mucize, siyah-beyazlılarda mevcut olanaklar için kendisini doğru bir tercih olarak gösteriyor. Takım ruhuna ve sahada mücadeleye verdiği önemle de Beşiktaş tribünlerinin aradığı özellikte bir futbolu vaat ediyor.





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