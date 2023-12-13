Beşiktaş, Valentin Rosier'in alternatifini buldu

Beşiktaş, kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'in alternatifini Nice forması giyen Youcef Atal olarak belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Valentin Rosier'in alternatifini buldu
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13 Aralık 2023 08:42
Derbi sonrasında Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 isimden biri Valentin Rosier olmuştu. Siyah-beyazlılarda Fransız sağ bekin yerine düşünülen isim ortaya çıktı. Kartal'ın bu mevki için rotayı Fransa'ya çevirdiği belirlendi.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

isiplinsiz davranışları ve düşük formu nedeniyle gözden düşen Valentin Rosier'in yerine gündeme gelen ismin Ligue 1 ekibi Nice'te oynayan Cezayirli futbolcu Youcef Atal olduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlı yöneticiler, Filistin'e destek mesajları paylaştıktan sonra kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki oyuncuyla ilgili geniş çaplı bir araştırmaya başladı. Sağ bek ve sağ açık mevkilerinde oynayan 1.76 boyundaki futbolcunun da müslüman bir ülkede kariyerine devam etmeye sıcak bakabileceği belirtildi.

115 MAÇA ÇIKTI

2018 yılında transfer olduğu Nice formasıyla 115 resmi maça çıkan Youcef Atal bu karşılaşmalarda 12 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı. 

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