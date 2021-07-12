Beşiktaş, Valentin Rosier ile 4 yıllık anlaştı!

Beşiktaş, Fransız futbolcu Valentin Rosier ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Valentin Rosier ile 4 yıllık anlaştı!
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12 Temmuz 2021 11:00
Beşiktaş, Valentin Rosier transfer sürecinde mutlu sona ulaştı ve hem Sporting hem de Rosier ile anlaşmaya vardı.

Sporting'e 4 milyon euro bonservis bedeli ve futbolcunun bir sonraki satışından da yüzde 20 pay verecek olan Beşiktaş, Rosier ile de 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Rosier ile imzalayacağı 4 yıllık sözleşme için toplam 6 milyon euro ödeme yapacak olan Beşiktaş, Fransız futbolcuya her sezona denk gelecek şekilde 500 bin euro da bonus ödemesi yapacak.

Valentin Rosier ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, Fransız futbolcuyu bu hafta içerisinde İstanbul'a getirerek antrenmanlara başlatacak.

Valentin Rosier: "Hedefim ya Beşiktaş ile devam etmek ya da iyi bir Avrupa kulübüne transfer olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek" ifadelerini kullandı.


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