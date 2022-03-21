Beşiktaş üstündeki takımları yenemedi

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'in ilk 7 sırasında yer alan takımlara karşı galibiyet elde edemedi...

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Beşiktaş üstündeki takımları yenemedi
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21 Mart 2022 12:34
Beşiktaş bu sezon zorluk düzeyi yüksek maçlarda bir hayli sıkıntı yaşıyor.

Beşiktaş, ligin ilk 7 sırasındaki takımlara karşı galibiyet elde edemedi.

Süper Lig'de 46 puanla 8. sırada yer alan Siyah-Beyazlılar, Adana Demirspor, Başakşehir, Hatayspor, Trabzonspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'a karşı 3 puan sevinci yaşayamadı. Beşiktaş 10 maçta 5 mağlubiyet aldı.

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