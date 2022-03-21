Beşiktaş üstündeki takımları yenemedi

Beşiktaş bu sezon zorluk düzeyi yüksek maçlarda bir hayli sıkıntı yaşıyor.
Beşiktaş, ligin ilk 7 sırasındaki takımlara karşı galibiyet elde edemedi.
Süper Lig'de 46 puanla 8. sırada yer alan Siyah-Beyazlılar, Adana Demirspor, Başakşehir, Hatayspor, Trabzonspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'a karşı 3 puan sevinci yaşayamadı. Beşiktaş 10 maçta 5 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş, ligin ilk 7 sırasındaki takımlara karşı galibiyet elde edemedi.
Süper Lig'de 46 puanla 8. sırada yer alan Siyah-Beyazlılar, Adana Demirspor, Başakşehir, Hatayspor, Trabzonspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'a karşı 3 puan sevinci yaşayamadı. Beşiktaş 10 maçta 5 mağlubiyet aldı.