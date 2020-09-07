Süper Lig'de 2020-21 sezonuna pazar günkü Trabzonspor karşılaşmasıyla başlayacak olan Siyah-Beyazlılar, bu mücadele öncesinde transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda savunma hattında büyük bir yapılanmaya giden yönetim; Enzo Roco'yla yollarını ayırdığını dün açıkladı. Bu ismin ardından geçen sezonu Fransız ekibi Toulouse'da kiralık olarak geçiren İsimat Mirin'le de yollarını ayıracak olan Kara Kartal'ın, Domagoj Vida'yı da gönderilecekler listesinde tuttuğu bildirildi.



Yeni sezondaki maaşı 3.3 milyon Euro'dan 3.4 milyon Euro'ya yükselecek olan Hırvat stoper için kulübün; Roma, Palermo ve Sevilla'yla görüşme halinde olduğu belirtildi.



Yabancı kuralı Beşiktaş'a yaradı!



Stoper hattını; Aytemiz Alanyaspor'dan Welinton ve Atletico Madrid'ten Francisco Montero'yla güçlendiren yönetimin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda yeni bir ismi daha gündemine aldığı bildirildi. Siyah-Beyazlılar'ın, Rusya Ligi ekiplerinden Krasnodar'ın Sırp savunmacısı Uros Spajic için çalışma başlattığı öğrenildi.



Rusya'da 2020-21 sezonu için yabancı sınırının 8'e düşürülmesi sonrasında kadrosunda 9 yabancı oyuncu bulunduran Krasnodar'ın da 2023'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncusunu bedelsiz olarak Beşiktaş'a kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi. Ek olarak 2.4 milyon Euro kazanan futbolcunun maaşının bir kısmının da Krasnodar tarafından karşılanabileceği kaydedildi.



