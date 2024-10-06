Beşiktaş United Payment, Ünye deplasmanında galip

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş JK United Payment, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş United Payment, Ünye deplasmanında galip
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06 Ekim 2024 17:30
Son güncelleme 06 Ekim 2024 17:31
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş JK United Payment, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 2-1 yendi.

Ünye Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı, golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında Beşiktaş JK United Payment 51. dakikada Başak Gündoğdu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 76. dakikada Lara Antunes Pintassilgo'nun golüyle konuk ekip farkı 2'ye çıkardı.

Ünye Kadın Spor Kulübü'nün tek golü, 90+5. dakikada Sude Nur Arpacı'dan geldi.

Beşiktaş JK United Payment, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Maçı, Ünye Kadın Spor Kulübü Başkanı Deniz Benli ve çok sayıda taraftar izledi.

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