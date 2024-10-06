Beşiktaş United Payment, Ünye deplasmanında galip

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş JK United Payment, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 2-1 yendi.
Ünye Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı, golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında Beşiktaş JK United Payment 51. dakikada Başak Gündoğdu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 76. dakikada Lara Antunes Pintassilgo'nun golüyle konuk ekip farkı 2'ye çıkardı.
Ünye Kadın Spor Kulübü'nün tek golü, 90+5. dakikada Sude Nur Arpacı'dan geldi.
Beşiktaş JK United Payment, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Maçı, Ünye Kadın Spor Kulübü Başkanı Deniz Benli ve çok sayıda taraftar izledi.
Ünye Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı, golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında Beşiktaş JK United Payment 51. dakikada Başak Gündoğdu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 76. dakikada Lara Antunes Pintassilgo'nun golüyle konuk ekip farkı 2'ye çıkardı.
Ünye Kadın Spor Kulübü'nün tek golü, 90+5. dakikada Sude Nur Arpacı'dan geldi.
Beşiktaş JK United Payment, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Maçı, Ünye Kadın Spor Kulübü Başkanı Deniz Benli ve çok sayıda taraftar izledi.