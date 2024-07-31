Beşiktaş United Payment'ta 8 ayrılık birden

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, 8 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş United Payment'ta 8 ayrılık birden
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31 Temmuz 2024 14:18
Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı'nda 8 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Esra Manya, Vivian Ikechukwu, Opa Clement, Sofia Alvarez, Sema Polat, Maryam Yektaie, Sara Pusztai ve Şevval Dursun ile yolların ayrıldığı belirtilerek oyunculara verdikleri katkı için teşekkür edildi.

Beşiktaş, geçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni 4. sırada tamamladı.

 

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