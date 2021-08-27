Beşiktaş, Umut Meraş transferini bitirdi!

Beşiktaş'ın Umut Meraş transferine nokta koydu; A Milli futbolcu, imza için İstanbul'a geliyor.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Umut Meraş transferini bitirdi!
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27 Ağustos 2021 13:14
Beşiktaş'ın sol bek transferinde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Umut Meraş konusunda istediği gibi sonuçlandırdı. 

Beşiktaş, Umut Meraş ile 3 sezonluk sözleşme ve 900 bin Euro yıllık ücret karşılığında anlaştı.

Umut Meraş'ın kulübüne de 1 milyon Euro net bonservis + 200 bin Euro da bonus ödemesi yapılacak. 25 yaşındaki oyuncu hafta sonu İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacak.

Umut Meraş 2019 yılında Bursspor'dan Le Havre'a 1,3 milyon euroya transfer olmuştu.


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