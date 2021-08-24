Beşiktaş, Umut Meraş için devreye girdi!

Trabzonspor'un bir süredir istediği milli sol bek Umut Meraş'a Beşiktaş da talip oldu...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş, Umut Meraş için devreye girdi!
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24 Ağustos 2021 10:47
Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala'nın Gaziantep FK karşılaşmasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması üzerine teknik direktör Sergen Yalçın, sol beke alternatif bir futbolcu alınması için yönetim kuruluna rapor verdi. Futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile görüşen Yalçın yeni dönem için defansın sol kanatında görev alabilecek bir isim ve bir stoper istedi.

STOPERE İKİ ADAY

Yabancı kısıtlaması nedeniyle yerli bir isim arayan siyah beyazlılarda hedefteki isim ise Fransa 2. Ligi'nde Le Havre forması giyen Umut Meraş.... Emre Kocadağ, milli futbolcunun kulübü ile görüşmelerin sürdüğünü ve bonservis konusunu halletmeye çalıştıklarını dile getirdi. Kocadağ ayrıca stoper mevkii için de iki isimle görüşme halinde olduklarını belirtti.

FRANSA 2. LiGi'NDE SEZONU GERİDE BIRAKTI

Kocadağ bir rakam telaffuz etmese de Le Havre'ın, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Umut için 1.4 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği biliniyor. Oyuncunun ise yıllık 1.3 milyon Euro maaş istediği belirtildi. Fransa 2. Ligi ekibi Le Havre'da iki sezondur oynayan Umut, burada 57 maça çıkarken 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Vavacars Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün başlayan siyah beyazlılarda Fabrice N'Sakala, antrenmana katılmadı.


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