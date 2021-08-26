Beşiktaş, Umut Meraş'ı bitiriyor

Beşiktaş'ın Umut Meraş transferini bitirme aşamasına geldiği ve oyuncuyu 2 gün içinde İstanbul'a getirmenin hesaplarını yaptığı kaydedildi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Umut Meraş'ı bitiriyor
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26 Ağustos 2021 23:41
Beşiktaş'ın sol bek transferinde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Umut Meraş konusunda anlaşma aşamasına geldiği kaydedildi.

NTV'nin haberine göre 25 yaşındaki Milli oyuncunun kulübü Le Havre'ı ikna eden siyah beyazlıların oyuncuyu 2 güne kadar İstanbul'a getirmenin hesaplarını yaptığı kaydedildi.

İki kulüp arasındaki son görüşmenin ödeme planı için yapılacağı kaydedilirken transferin bitmesinin hemen ardından Umut'un İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından imza atacağı belirtildi.

Umut Meraş 2019 yılında Bursaspor'dan Le Havre'a 1,3 milyon euroya transfer olmuştu.


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