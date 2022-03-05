Beşiktaş, Umut Bozok'u listesine aldı

Beşiktaş, hücum hattına takviye için Kasımpaşa'dan Umut Bozok için de takibe başladı.

Haber; Fanatik
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Beşiktaş, Umut Bozok'u listesine aldı
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05 Mart 2022 11:26
Beşiktaş yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah- Beyazlılar'ın hücum hattına takviye için Kasımpaşa'dan Umut Bozok'u listesine aldığı iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre lacivert- beyazlıların Lorient'ten satın alma opsiyonu ile kiraladığı golcü futbolcunun durumunu yakından takip eden Kartal, Kasımpaşa'nın opsiyonu kullanıp kullanmamasına göre harekete geçecek.

Umut Bozok, bu sezon ligde 27 maça çıkarken 12 gol atıp 6 da asist yaptı.

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