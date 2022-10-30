Beşiktaş Ümraniyespor maçı İZLE, CANLI BJK Ümraniye maçı burada

BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI, TIKLA

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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu olacak. Beşiktaş - Ümraniyespor maçını beIN sports canlı yayınlayacak.

Geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 19 puan toplayan siyah-beyazlılar, puan cetvelinde 6. sırada bulunuyor. Henüz ligde galibiyetle tanışamayan HangiKredi Ümraniyespor ise 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta Atiba, Rachid Ghezzal ve Emre Bilgin sakatlıklarından dolayı kadroda yer almazken, Oğuzhan Akgün ve Berkay Vardar da kafilede kendine yer bulamadı.

Ümraniyespor'da cezalı olan Glumac ve Sackey görev alamayacak. Sakatlığı bulunan deneyimli kaleci Serkan Kırıntılı'da kadroda yer alamayacak.