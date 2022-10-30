Beşiktaş Ümraniyespor maçı HD izle canlı, BJK Ümraniyespor Canlı bein sports

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30 Ekim 2022 16:55
Beşiktaş Ümraniyespor maçı HD izle canlı, BJK Ümraniyespor Canlı bein sports
beIN Sports Beşiktaş Ümraniyespor canlı yayın linki! Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Ümraniyespor Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI, TIKLA






BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Beşiktaş ile Ümraniyespor  arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR MAÇINI CANLI DİNLE

BEŞİKTAŞ ÜMRANİYESPOR BEIN SPORTS HABER İZLE




Vodafone Park kapalı gişe

Şenol Güneş'in yeniden Beşiktaş teknik direktörü olarak çıkacağı ilk maç olan Ümraniyespor karşısında tribünlerin tamamının dolu olması bekleniyor. Biletlerin tamamı satılırken ayrıca tribünlerde Şenol Güneş'e özel pankartların da yer alması bekleniyor.

Beşiktaş Ümraniyespor maçı öncesi son durum

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu olacak. Beşiktaş - Ümraniyespor maçını beIN sports canlı yayınlayacak. Geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 19 puan toplayan siyah-beyazlılar, puan cetvelinde 6. sırada bulunuyor. Henüz ligde galibiyetle tanışamayan HangiKredi Ümraniyespor ise 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

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Eksikler

Beşiktaş'ta Atiba, Rachid Ghezzal ve Emre Bilgin sakatlıklarından dolayı kadroda yer almazken, Oğuzhan Akgün ve Berkay Vardar da kafilede kendine yer bulamadı. Ümraniyespor'da cezalı olan Glumac ve Sackey görev alamayacak. Sakatlığı bulunan deneyimli kaleci Serkan Kırıntılı'da kadroda yer alamayacak.

İlk 11'ler

Beşiktaş
Mert, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Gedson, Muleka, N'Koudou, Weghorst



Ümraniyespor 

Anıl, Popov, Allyson, Mustafa, Onur, Sackey, Serkan, Avoundou, Geraldo, Del Valle, Umut



İki isim sınırda

Beşiktaş'ta iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Rosier ile Gedson Fernandes, bu maçta sarı kart görürse Galatasaray derbisinde kadroya giremeyecek.

İkinci dönem 200. maçla başlıyor

Şenol Güneş ikinci dönemine ikinci dalya ile başlayacak. Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta karşılaşma Şenol Güneş'in siyah-beyazlı takımın başındaki ikinci döneminin başlangıcı olacak. Cuma günü yapılan imza töreniyle göreve başlayan Güneş, aynı zamanda Beşiktaş'ta 200. resmi maçına çıkmış olacak. 4 sezon süren ilk döneminde siyah-beyazlı takımın başında 199 resmi maça çıkan Güneş bu müsabakalardan 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 404 gol atarken, kalesinde 220 gol gördü.

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