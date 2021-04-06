Beşiktaş, UEFA'nın cezası için CAS'a başvurdu!

UEFA'dan Avrupa kupaları gelirlerine yüzde 15 kesinti cezası gelen Beşiktaş, CAS'a başvurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, UEFA'nın cezası için CAS'a başvurdu!
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06 Nisan 2021 18:35
UEFA'nın vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacağını açıkladığı Beşiktaş, cezaya ilişkin ilk hamlesini yaptı.

Siyah - beyazlı kulüp, CAS'a başvurduğunu açıkladı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"24.03.2021 tarihinde yapılan açıklamamızda, tebliğ edilen kararın henüz kesinleşmediği, CAS'a gitme hakkımızın bulunduğu ve konuya ilişkin değerlendirmelerimizin sürmekte olduğu bildirilmiştir.

Bu çerçevede İsviçre'deki Court of Arbitration for Sport - CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmıştır."



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