Beşiktaş, UEFA'nın cezası için CAS'a başvurdu!

UEFA'nın vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacağını açıkladığı Beşiktaş, cezaya ilişkin ilk hamlesini yaptı.



Siyah - beyazlı kulüp, CAS'a başvurduğunu açıkladı.



Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;



"24.03.2021 tarihinde yapılan açıklamamızda, tebliğ edilen kararın henüz kesinleşmediği, CAS'a gitme hakkımızın bulunduğu ve konuya ilişkin değerlendirmelerimizin sürmekte olduğu bildirilmiştir.



Bu çerçevede İsviçre'deki Court of Arbitration for Sport - CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmıştır."



